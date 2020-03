Eksklusivt for kunder

Ét spørgsmål skal regeringen svare på i den kommende uge: Bliver nedlukningen af store dele af samfundet forlænget og hvor længe?

De seneste store indgreb for at få coronaspredningen under kontrol gælder frem til 30. marts. Caféer, restauranter, diskoteker, massører, fitnesscentre og storcentre skal være lukkede frem til da, ...