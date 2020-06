Flere partier og organisationer har foreslået udbetaling af feriepenge, og nu kommer regeringen med udspil

Regeringen lægger op til, at danskerne skal have udbetalt to uger af deres opsparede, indefrosne feriepenge i et forsøg på at stimulere økonomien i coronakrisen, erfarer Børsen.De opsparede feriepe...