Venstre tager positivtimod udspil fra DI og Dansk Metal, mens regeringen skitserer sine tanker om skattereform

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En såkaldt “grøn” skattereform bliver formentlig et af de helt store emner på den politiske dagsorden dette efterår, og tirsdag løftede regeringen lidt af sløret for, hvordan den har tænkt sig at g...