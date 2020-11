Tirsdag vil regeringen fremsætte lovforslag, der skal give hjemmel til at forbyde minkhold og aflive mink uden for berørte områder

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Med de nuværende regler har myndighederne kun lov til at aflive mink i de såkaldte “sikkerhedszoner” og altså ikke i hele landet. Derfor skal Folketinget på tirsdag i gang med at behandle et lovfor...