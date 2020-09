Flere restriktioner kan ende i et strammet forsamlingsforbud, vurderer professor.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

For at mindske coronasmitte giver det mening at lave lokale stramninger af forsamlingsforbuddet og skærpe krav om mundbind.Det vurderer Jens Lundgren, der er professor og overlæge i infektionsmedic...