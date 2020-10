Juraprofessor Sten Schaumburg-Müller tror ikke, at en politianmeldelse af udenrigsministeren fører til noget.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Flere borgere har ifølge B.T. politianmeldt udenrigsminister Jeppe Kofod (S) for i 2008 at have voldtaget en dengang 15-årig pige.Ifølge Sten Schaumburg-Müller, der er juraprofessor ved Syddansk Un...