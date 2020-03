Eksklusivt for kunder

IOC-præsident Thomas Bach forklarer, at man ikke kan udskyde sommer-OL, som man kan flytte en fodboldkamp.

Presset for at få udskudt OL i Tokyo i 2020 stiger.I de seneste dage har atleter, forbund og nationale olympiske komitéer ytret modstand mod at afvikle legene i juli og august.Utilfredsheden skylde...