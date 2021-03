Prehn nedtoner ambition i landbrugets klimakamp: Erhvervslivet frygter at ende med regningen, hvis landbruget ikke leverer

Landbrugsminister Rasmus Prehn tror ikke, landbruget kan levere så mange klimareduktioner, “som man havde forestillet sig i første omgang”. Dermed bliver klimabyrden større for andre

Få dage før præsentationen af et klimaudspil for landbruget i november sidste år trak regeringen i bremsen. Den tidligere minister for landbrug, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen havde allerede...