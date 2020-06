Den udskældte 225-timers regel for kontanthjælpsmodtagere er ude af kraft. Og det vil fortsætte flere måneder

Siden 9. marts har kontanthjælpsmodtagere ikke skulle leve med truslen om at blive trukket i deres ydelse, hvis ikke de har mindst 225 timers arbejde på et år.Da tiltagene for at begrænse coronasmi...