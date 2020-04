Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti er der overvejelser om en form for fondskonstruktion, der kan indskyde kapital i trængte selskaber

Trods hjælpepakker, offentlige investeringer og statsgaranterede lån er en nagende tvivl begyndt at brede sig på Christiansborg: Rammer coronakrisen så hårdt økonomisk, at der en reel risiko for, a...