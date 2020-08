Virksomhedsejer, der ærgrer sig over strafrenter efter udskudt selvangivelse, møder forståelse på Christiansborg

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Både Venstre, De Radikale og Dansk Folkeparti vil have skatteminister Morten Bødskov (S) til at se på, om det virkelig kan passe, at virksomhedsejere risikerer skattesmæk pga. det, der egentlig sku...