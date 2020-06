Forudberegneligheden er forsvundet, efter at central paragraf i al hast blev skrevet ud af epidemiloven, mener professor. Virksomheder overvejer søgsmål

Hvis det på ny bliver nødvendigt at lukke virksomheder for at hindre spredning af corona eller andre smitsomme sygdomme, er danske virksomheder afhængige af, om politikerne beslutter at tildele dem...