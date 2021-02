Staten skal som minimum have majoritetsejerskabet af en kommende kunstig energiø i Nordsøen, der ifølge politisk aftale anses som kritisk infrastruktur

Danmarkshistoriens største anlægsprojekt er kommet et skridt nærmere at blive en realitet. Et meget bredt politisk flertal er nået til enighed om grundlaget for den kunstige energiø i Nordsøen, der...