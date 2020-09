Det er afgørende at være på vagt, så smitte med coronavirus ikke spreder sig yderligere, advarer politichefer.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Som det ser ud lige nu, er det ikke tilfredsstillende. Sådan lyder det fra rigspolitichef Thorkild Fogde, som henviser til, at smitten med coronavirus stiger i blandt andet København - og at for ma...