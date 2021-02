Podcast: Derfor har Støjberg valgt den løsning, der irriterer Ellemann allermest

Der er ingen forløsning for Jakob Ellemann efter Støjbergs exit, der holder alle muligheder åbne for den detroniserede næstformand. Det vurderer Helle Ib i seneste afsnit af Corydon & Co., hvor Børsens lederskribenter i denne uge vender Inger Støjbergs exit og minkmilliarderne.

Politik Eksklusivt for kunder