V øjner nyt eksporteventyr i fangst og lagring af CO2, mens EL advarer om, at ny strategi kan blive en “sovepude”

Partierne bag Klimaloven er splittede over klimaminister Dan Jørgensens (S) nye carbon capture and storage-strategi (ccs). Både Venstre og SF ser gode muligheder i at tjene penge på at indfange og ...