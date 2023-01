Politik Smagsdommeri, efterløn og et nyt slogan: Sådan har statsministre brugt nytårstalen offensivt

Statsministerens nytårstale er en chance for at tale uimodsagt til befolkningen. Den kan bruges til at lancere ny politik

Jakob Ellemann-Jensen (V), Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (M) er frontfigurerne i den nye SVM-regering, som så dagens lys i sidste måned. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix