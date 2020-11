Regeringen har skiftet forklaring om, hvad den vidste om lovhjemmel til aflivning af mink. Læs her overblik.

Det står klart, at der ikke var hjemmel i lovgivningen, til at regeringen beordrede alle mink i Danmark slået ned onsdag.Læs her, hvad regeringen og styrelser har sagt om sagen:* Onsdag den 4. nove...