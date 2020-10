Efter dages forhandlinger er der tirsdag aften landet en bred politisk aftale om mere hjælp til erhvervslivet.

Der er sent tirsdag aften landet en bred politisk aftale om udvidet og forlænget hjælp til erhvervs- og kulturlivet for over otte milliarder kroner. Derudover er der nye likviditetsmuligheder for o...