Organisationer vil have fart på arbejdet for at sikre en ensartet CO2-afgift: “Jo hurtigere, jo bedre”

Midlertidig højere energiafgifter, ambition om ensrettet CO2-afgift og lempelser til virksomheder er dele af en ny skattereform. Erhvervslivet roser aftalen, men arbejdet er endnu ikke færdig, lyder det.

En ekspertgruppe skal nedsættes, og gruppens mål er at aflevere en rapport, der skal hjælpe med at sikre en mere ensartet, bredere CO2-afgift. Det er et af punkterne i det, som S-regeringen, De Rad...