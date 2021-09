Øremærket orlov til fædre var en bunden opgave – men særligt Socialdemokratiet og Venstre har meget på spil

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det er muligt, at Mette Frederiksen (S) før og under tiden som beskæftigelsesminister kæmpede for mere ligestilling på barselsområdet, men det socialdemokratiske hovedfokus har i adskillige år ligg...