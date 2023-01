Politik Oppositionen går sammen om nyt bud på penge til Forsvaret

Ni partiledere, som spænder helt fra Søren Pape Poulsen (K) til Mai Villadsen (EL) har torsdag udsendt endnu en fælles pressemeddelelse. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Morten Munkholm 19. jan. 2023 KL. 08:01 Gem til senere

Alle partier uden om regeringen er blevet enige om en plan for at finde penge til Forsvaret uden at afskaffe store bededag