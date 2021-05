Nyt digitalt coronapas klar til brug: “Kæmpe skridt” for rejser på tværs af EU, men skal udfases “hurtigst muligt”, mener DI og Dansk Erhverv

Finansministeren fremlagde fredag nyt digitalt coronapas udviklet af Trifork og Netcompany. Erhvervsorganisationer øjner mulighed for at markedsføre danske digitale løsninger, men ønsker passet udfaset hurtigst muligt

Fredag blev den nye app Coronapas lanceret på et pressemøde i Københavns Lufthavn af finansminister Nicolai Wammen (S). Den nye app skal sørge for, at det bliver lettere og mere sikkert at bruge co...