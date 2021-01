Flere coronavacciner kan snart supplere de to, som EU har godkendt til brug i Danmark

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Mens vi venter utålmodigt på, at coronavaccinerne drypvist ankommer til Danmark, kan vi glæde os over, at der snart kan blive godkendt endnu flere vacciner, som kan forstærke vaccineindsatsen. Cita...