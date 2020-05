Eksklusivt for kunder

Et flertal af danskerne ser gerne, at staten køber op i danskejede virksomheder, hvis de er i risiko for udenlandsk opkøb.

Den danske stat bør aktivt opkøbe aktier i danskejede virksomheder, som ellers ville være i risiko for at blive opkøbt af udenlandske virksomheder.TalcitatSådan lyder holdningen blandt danskerne i ...