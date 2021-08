De første seniorer kan søge om “Arne”-pension på et tidspunkt, hvor manglen på arbejdskraft når nye højder

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Siden regeringen i efteråret 2020 fik flertal for den såkaldte Arne-pension, er manglen på arbejdskraft kun taget til. Mange virksomheder kæmper med at tiltrække den nødvendige arbejdskraft, og off...