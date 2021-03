Et digitalt coronapas skal være klar i maj. Nu kan it-selskaber byde ind på at få opgaven.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Opgaven med at udvikle et digitalt coronapas er kommet et skridt videre, da virksomheder nu kan byde ind på opgaven. Det oplyser Digitaliseringsstyrelsen i en pressemeddelelse. Der er tale om en ap...