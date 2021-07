Nu åbnes der for at søge om Arne-pension: Fagforening forventer et boom i ansøgninger

FOA-formand forventer et boom af ansøgere henover efteråret, hvor særligt sosu-assistenter og medarbejdere inden for rengøring og ældrepleje vil nyde godt af mellem et og tre års tidligere pension

Politik Eksklusivt for kunder