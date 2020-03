I et usædvanligt træk har Nationalbanken valgt at sikre sig adgang til euro for op til 180 mia. kr. direkte hos Den Europæiske Centralbank

Som et tegn på stigende nervøsitet over markedsudviklingen har Nationalbanken genaktiveret en swap-aftale med Den Europæiske Centralbank.Det betyder, at Nationalbanken får direkte adgang til at hen...