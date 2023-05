Politik Morten Bødskov bliver igen barselsvikar for Nicolai Wammen

Finansministeren går på forældreorlov. For anden gang inden for to et halvt år afløses han af Morten Bødskov.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) bliver fungerende finansminister i en periode fra 5. juni til 13. august. Arkivfoto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix