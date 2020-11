Mogens Jensen har trukket sig som fødevareminister: Her er overblikket over hele mink-sagen

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har valgt at trække sig oven på sagen om aflivning af alle danske mink. Her kan du få overblikket over hele sagen: Fra de første smittede mink, til ordre uden lovhjemmel og fødevareministerens afgang.

Politik Eksklusivt for kunder