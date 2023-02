Politik Mod evighedskemikalier kommer selv den sundeste livsstil til kort

I Nørre Vorupør vil borgerne selv betale for at få testet havskum på stranden for pfas, og i Korsør oplever en familie, at de er blevet syge af de sundhedsskadelige stoffer. Men frygten for pfas overstiger langt risikoen for at blive syg af dem, mener ekspert

Formand for Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening Kenneth Nielsen ved Noret ved Korsør, hvor foreningens køer har græsset på et område, der har vist sig at være forurenet med pfos. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix