EU-Kommissionen har lagt op til, at der må fanges markant færre fisk i Østersøen. Danmark bakker op

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Der venter “voldsomt svære forhandlinger”, når EU's ministre for fiskeri mandag mødes for at nå til enighed om næste års fiskekvoter i Østersøen.For EU-Kommissionen har lagt op til en kraftig reduk...