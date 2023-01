Politik Ny minister “tør slet ikke gætte” på tidsplan for CO2-afgift

“Det tør jeg ikke gætte på. Altså, det tør jeg slet ikke gætte på,” siger Jacob Jensen på spørgsmålet om, hvornår landbruget får en CO2-afgift. Foto: Simon Fals

Sine Furbo Vestergaard 26. jan. 2023

Regeringen har bedt eksperter om at se på muligheden for at lægge en afgift på de varer, forbrugerne køber. Men der er ikke taget politisk stilling til model