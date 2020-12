Minkavlere melder om pres på likviditeten, og kammeradvokaten er sat i gang med detaljerne, oplyser fødevareminister Rasmus Prehn (S)

Selv om de er vant til først at få den fulde betaling for deres skind i februar eller marts, kan flere minkavlere mærke, at det forskud fra pelsauktionen Kopenhagen Fur, der plejer at tikke ind på ...