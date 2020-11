Hvilken politiker havde grund til at smile, og hvem måtte dukke nakken i ugen, der gik? Børsens kommentator giver et bud

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Ugens nedtur: Mogens Jensen (S)Der gik ikke mange timer, fra at fødevareministeren havde antændt en spinkel flamme af håb, før han pustede den ud igen. “Vi gør, hvad vi kan for at se på, hvorvidt d...