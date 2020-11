I weekenden blev regeringen bekendt med ulovlig instruks om aflivning af mink. Først tirsdag blev instruksen ændret

Regeringen var simpelthen ikke klar over, at den i sidste uge udstedte en ulovlig instruks om at alle mink i landet skulle aflives.Sådan lød forklaringen fra både statsminister Mette Frederiksen (S...