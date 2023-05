Politik Mette Frederiksen tordner mod chatrobot: “Over alle grænser”

Regeringen vil regulere den kunstige intelligens for at sikre, at den bruges “til gavn for samfundet,” siger statsministeren i sin afslutningstale

Regeringen vil regulere den kunstige intelligens for at skabe mere tryghed for børn og unge, siger statsministeren i afslutningsdebat. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix