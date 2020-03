Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Ved et pressemøde i Statsministeriet varsler Mette Frederiksen nye tiltag for at inddæmme smitten med coronavirus

156 personer er nu smittet med coronavirus (covid-19) i Danmark. Derfor varsler regeringen og myndighederne, at den kollektive trafik senere i dag vil blive underlagt nye retningslinjer, så man ikk...