Minksag kostede Mogens Jensen jobbet som fødevareminister. Nu skal sagen kulegraves i en ny undersøgelsesform.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Kommissoriet for granskningskommissionen, der skal kulegrave regeringens håndtering af minksagen, er nu på plads.Det står fast efter et møde i Udvalget for Forretningsordenen mandag.Fokus vil være ...