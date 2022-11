Politik Mette Frederiksen: Jeg indgiver min afskedsbegæring

Socialdemokratiet har fået et rigtig godt valg, men S-regeringen har ikke flertal for at fortsætte, konstaterede Mette Frederiksen

Mette Frederiksen holder tale på valgaftenen hos Socialdemokratiet på Christiansborg. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix