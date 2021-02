Mandag kan de yngste elever komme tilbage i skole, men det er endnu for tidligt at sige, hvornår de ældre kan.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger mandag ved et skolebesøg, at det endnu er for tidligt at sige, hvornår de ældre elever kan komme tilbage i skolen.Hun er mandag på besøg på Allerslev Skole...