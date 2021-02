Vi er godt forberedt, hvis der bliver brug for nye vacciner til at bekæmpe muterede varianter af coronavirussen, siger Lægemiddelstyrelsens direktør

Mens muterede varianter af coronavirussen begynder at vise tegn på at kunne omgå vores vacciner, er en række vaccineproducenter gået i gang med at udvikle nye forsvarsværker for at imødegå truslen....