Flertal i Folketinget vedtager lovindgreb, som betyder, at ti ugers strejke blandt sygeplejerskerne slutter.

Ganske som ventet har et flertal i Folketinget fredag vedtaget et lovindgreb, som betyder, at de strejkende sygeplejersker fra lørdag vender tilbage på job.Onsdag aften kom det frem, at regeringen ...