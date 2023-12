Politik Løkke: Vi overvejer indgreb efter angreb i Det Røde Hav

Houthi-oprørere siger, at de med Oman som mægler taler med internationale parter efter at have angrebet skibe.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) sagde lørdag aften, at man fra dansk side er ved at undersøge, hvordan Danmark bedst kan bidrage til at forbedre den maritime sikkerhed i Det Røde Hav. Arkivfoto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix