Ifølge Peter Hummelgaard mangler der kun småjusteringer i regeringens model for tidlig pension. Alligevel er udspillet nu igen udskudt

Da beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i efteråret udskød at lægge regeringens model for tidlig pension frem, var det med begrundelsen om, at fagbevægelse og arbejdsgivere skulle have ro t...