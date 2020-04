Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Dansk økonomi er på vej i dyb krise, der kan kræve nye, store hjælpepakker og finanspolitiske lempelser, vurderer Nationalbanken. Men der er råd til det

Danmark kigger ind i en dyb økonomisk krise, der kan give et større bnp-fald end selv det værste år under finanskrisen. Det vurderer Nationalbanken, der forventer, at coronakrisen vil resultere i e...