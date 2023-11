Politik Løkke kyler folketingsmedlem ud af Moderaterne: Kærester med en 15-årig pige

Lars Løkke (M) fortæller, at Mike Fonseca er blevet bedt om at forlade partiet grundet et seksuelt forhold til en 15-årig pige

Moderaternes Mike Villa Fonseca har forbrudt sig mod partiets adfærdskodeks og bliver nu løsgænger i Folketinget. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix