Lars Løkke: Jeg starter ikke et borgerligt parti

Selvom Lars Løkke Rasmussen ikke har sluppet de liberale tøjler, nægter han at kategorisere sit nye parti som borgerligt og som låst i den borgerlige blok. Det slår han fast under en samtale med Bjarne Corydon i Børsen Executive Club

