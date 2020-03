Eksklusivt for kunder

Alle med mistanke om moderat til svær Covid-19 skal testes ud fra et forsigtighedsprincip, siger ministeriet.

Sundhedsmyndighederne vil fremover have en mere offensiv teststrategi, der betyder, at flere skal testes for coronavirus i Danmark. Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.Æ...